Trump elogia 'mandato vitalício' de dirigente chinês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou o dirigente chinês, Xi Jinping, neste sábado (3) após o Partido Comunista anunciar a eliminação do limite de dois mandatos para a presidência, abrindo caminho para que Xi sirva indefinidamente como líder da ditadura chinesa, segundo áudio divulgado pela rede CNN. "Ele agora é presidente para a vida toda. E ele é ótimo", disse Trump em evento a portas fechadas para arrecadação de fundos na Flórida. "E veja, ele foi capaz de fazer isso. Eu acho que é ótimo. Talvez devamos tentar isso algum dia", acrescentou, em meio a aplausos. Não ficou claro se Trump fez o comentário em tom de brincadeira. A Casa Branca não respondeu ao pedido de esclarecimento. Historicamente, presidentes dos EUA servem no máximo de dois mandatos de quatro anos cada. O deputado democrata Ro Khanna disse no Twitter que "se isso foi uma piada ou não, falar sobre ser presidente para sempre é o sentimento mais não americano expressado por um presidente americano. George Washington rolaria em seu túmulo".