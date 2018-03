Polícia prende três suspeitos pela morte de mulher queimada

Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam três homens, suspeitos pela morte de Maria Eliza Cordeiro, de 36 anos, encontrada morta e em chamas no dia 31/01 deste ano. As prisões aconteceram na sexta-feira (02/03) e no sábado (03/03), em diferentes bairros de Curitiba.

A vítima foi encontrada com as mãos amarradas e parte do corpo carbonizado na Rua Contabilistas, no bairro Uberaba.

O delegado Cássio Conceição apresentará para a imprensa e mais detalhes do caso nesta segunda (5)