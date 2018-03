Rodrigo Belato: Curso HQ Solar do Rosario (foto: Divulgação)

A construção de uma história em quadrinhos envolve diversos conceitos, desde roteiro até os desenhos. Um novo curso no Solar do Rosário ensina essas etapas num conteúdo voltado para crianças e adolescentes, a partir dos sete anos, aproveitando a ligação dos pequenos com as HQs. Comandado pelo professor Rodrigo Belato, a Oficina Permanente de Histórias em Quadrinhos é dividida em três etapas: Cartoon, Herói e Mangá. Serão duas turmas, a primeira com início em 5 de março e encontros nas segundas-feiras das 10h às 11h30, e a segunda com início dia 8 de março, com aulas nas quintas das 14h30 às 16h.

Formado em Arte e Computação Gráfica pela Universidade Anhembi Morumbi (SP), Belato mantém uma relação com os quadrinhos desde a infância, não apenas na leitura como também na produção. Ainda aos dez anos, o arte educador (hoje com 41) cria o personagem Punk Afonso, desenvolvendo histórias próprias até hoje. “Além da escola, eu aprendi a ler com revistas em quadrinhos”, comenta. “Elas são um ponto de ligação para outros tipos de literatura, uma conexão com a leitura e a escrita”. Professor desde 2000, conta desde 2016 com seu espaço próprio, a Casa Cultural Belaboni.

Nas aulas, voltadas a crianças entre 7 e 13 anos, ele ensina estilos diferentes, do cartoon tradicional, passando pelos super-heróis e chegando nos mangás, os quadrinhos orientais. A entrada no curso é livre, podendo acontecer a qualquer momento, com auxílio do professor para o aluno se adaptar ao ritmo de aulas. “Como começa com cartoon, o aluno pode entrar mais à frente, em super-herói, por exemplo”, diz Belato.

Durante o curso, o aluno aprende a criar seus personagens, elaborar as histórias e passá-las ao papel. “Tudo isso para fazer um quadrinho próprio”, afirma o professor. Os trabalhos serão expostos no fim do ano no Solar d Rosário, valorizando a produção dos pequenos.



serviço

Oficina Permanente de História em Quadrinhos

no Solar do Rosário

Turma 1: a partir de 5 de março - segundas-feiras das 10h às 11h30

Turma 2: a partir de 8 de março - quintas-feiras das 14h30 às 16h

Mensalidade: R$ 190

Matrícula: R$ 40

Onde: Rua Duque de Caxias, 4 - Centro Histórico, Curitiba - PR

Setor de Cursos: de segunda a sexta-feira das 9h às 20h e sábado das 9h às 13h

Informações: (41) 3225-6232 | www.solardorosario.com.br