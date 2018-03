Liderança: omissão das concorrentes levará Globo a ampliar os seus resultados

No anúncio da sua programação de 2018, a Band apresentou como novidades principais a estreia de Cátia Fonseca e o Datena, aos domingos, assim que for possível. Abril como prazo inicial. Fora isso, com o ano já no seu terceiro mês em curso e sem contar a Globo, nenhuma das demais redes de televisão se apresentou com mais nada. A Record fará alguns ajustes de grade ou mudanças que em nada irão alterar a ordem das coisas. E o SBT nem isso. É o “tá bom do jeito que está”. Se considerarmos que em 2017 a TV aberta teve uma das maiores audiências dos últimos tempos, muito possivelmente em função da crise que nos assola, o panorama atual é, no mínimo, desolador. A maioria continua não querendo nada com nada. Sem contar a primeira colocada, que o tempo todo se renova e trabalha em busca de atender o seu público da melhor maneira possível, as demais irão continuar na espera de um milagre cair do céu para continuarem se mantendo na situação que estão. Como se vê, diante do quadro colocado, não existe nem mesmo o esforço para se conter o avanço da Globo. A tendência é que, pela indolência ou incapacidade das demais, ela ainda amplie o seus espaços de audiência e faturamento.

Agora tudo bem

Rodrigo Faro fez novo contrato com a Record por mais 5 anos. Poucos, no entanto, sabem que existiram complicações de última hora, a ponto de quase melar tudo que foi combinado. Entre o “tudo acertado” e a assinatura agora em fevereiro, existiu todo um suspense.

Deus nos acuda

O que se sabe, inclusive por informações de diretores da própria Record, é que o Rodrigo endureceu o jogo na hora de assinar. Ficou a desconfiança de que, talvez contando com a possibilidade de Luciano Huck sair candidato à Presidência da República, ele poderia vir a ser convidado pela Globo para ocupar o seu lugar. No fim, como essa possibilidade não avançou, a renovação foi acertada.

Que susto!

Entre os tantos releases registrados em nossa caixa de entrada, um, em especial, chamou atenção pelo inusitado: ‘Cavalo Crioulo ganha programa no Terra Viva’. De cair de costas ou de pensar a que agora não faltava mais nada. Mas, não. Foi só mais um título para chamar atenção. O fato é que o Terra Viva terá novo programa dedicado à raça crioula, com apresentação da jornalista Valéria Maciel. Ufa!

Falando sério

Nada a ver diretamente com a TV, mas com o que diariamente ela tristemente apresenta: o registro de motociclistas mortos, cada dia em número mais elevado, nas marginais e avenidas das grandes cidades. Será que não existe um jeito de alguém, com peito, enfrentar a questão? Quando mais demorar maior será o número de vítimas.

Start

A partir desta semana, a Globo dará início aos trabalhos de gravação da próxima novela das nove, ‘Segundo Sol’, de João Emanuel Carneiro, nas diversas locações da Bahia. O elenco ficará praticamente um mês por lá se dedicando a esta primeira etapa, sob a direção de Dennis Carvalho. No Rio, já foram feitas algumas cenas.

Quem viaja

Emílio Dantas, Giovanna Antonelli, Fabiola Nascimento, José de Abreu, Arlete Salles, Giovanna Lancellotti, Deborah Secco e Danilo Mesquita vão participar das primeiras gravações de ‘Segundo Sol’ na Bahia. Estreia em 14 de maio.

Moderação

Haverá participação de cantores renomados da Bahia durante a jornada de “Segundo Sol”, porém, nada parecido com o que aconteceu em “A Força do Querer”, que tinha quase uma atração musical por semana. Carneiro tem dito que esse não é o foco da sua história.

Parte - 1

Em uma rede social, Elias Abrão anunciou sua saída da superintendência artística da Rede TV!, mas que “seguirá colaborando no programa A Tarde é Sua”. Sobre o assunto, a emissora informou que “não vai comentar”.

Parte - 2

Como não é a primeira vez que isso acontece e o nome do Elias continua aparecendo normalmente nos créditos da programação, manda o bom juízo usar de alguma cautela. Vai que ele resolve voltar de novo.

Dois tempos

Nesta terça-feira, às 22h30, a Band estreia a quinta temporada do “Masterchef”, versão amadores. O programa, coproduzido com o Discovery Home & Health, também será exibido às sextas-feiras no canal pago, às 19h20, a partir do dia 9.

Como uma virgem

Em uma das próximas edições do “Tá no Ar”, na Globo, Verônica Debom (foto) vai aparecer caracterizada como a cantora Madonna. No clipe, uma paródia da música “Like a Virgin”.

A cantora Tiê será uma das atrações do “Todo Seu”, do Ronnie Von, nesta segunda, na TV Gazeta.

Bate – Rebate

As mudanças que a partir de hoje acontecem no jornalismo matinal da Record, irão reconduzir Matheus Furlan para o núcleo de reportagens especiais...

... E cobrir folgas do ‘Cidade Alerta’ também.

Nova temporada do “Conexão Models”, programa da Renata Kuerten nos domingos da Rede TV!, vai começar só no fim do mês...

... Até lá irão continuar reprises.

A primeira edição deste ano do “Bem Estar Global”, parceria da TV Globo com o Sesi, será na sexta-feira agora, dia 9, em Salvador...

... Uma iniciativa que oferece serviços gratuitos em diversas áreas, como saúde, aulas de dança e atrações musicais...

... A temporada 2018 do ‘Global’ terá 8 edições pelo país, com Mariana Ferrão e Fernando Rocha revezando-se na sua apresentação.

A respeito de nota publicada na coluna e admitindo que não tem programação jornalística nos domingos, a Band informa que mantém esquema de plantão...

... E que tem equipes completas para colocar no ar, ao vivo, qualquer notícia de última hora....

... Dos males, o menor.

C´est fini

Num acordo bem conversado, a participação da Paula Fernandes em “Deus Salve o Rei” será só num determinado número de capítulos: seis. As partes entendem que a experiência dela como atriz não vai além de rápidas passagens em outras quatro novelas, mas sempre como “ela mesma”. Agora, com uma personagem, será diferente. As suas cenas, como freira Paulina, começam a ser gravadas na semana que vem. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

