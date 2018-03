São Paulo erra demais, mas busca virada nos acréscimos contra o Linense Comente

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo, novamente, tropeçava em seus próprios defeitos. Em um jogo tomado por passes errados, o time custou a furar a pior defesa do Campeonato Paulista e conseguia apenas um empate em 1 a 1 com o Linense na noite deste domingo (4), em Lins. Mas a décima rodada do Estadual terminou com alegria para a equipe de Dorival Júnior. Rodrigo Caio marcou gol salvador para a vitória por 2 a 1 e deixou o time mais confiante para o clássico com o Palmeiras, às 20h30 de quinta-feira, no Allianz Parque. Murilo, que teve grande atuação, marcou o gol do Linense que abriu o placar no Gilbertão. Os visitantes não demoraram a reagir e conseguiram o empate em grande estilo: tabelinha entre Reinaldo e Cueva e golaço do lateral-esquerdo, que não marcava como são-paulino desde 25 de fevereiro de 2015, quando anotou um sobre o Danubio, do Uruguai, pela Libertadores. Rodrigo também quebrou longo jejum de gols ao decretar a virada aos 47 minutos em bela cabeçada. O último tento havia sido em fevereiro do ano passado, contra o Mirassol. O gol do zagueiro quebrou jejum de três jogos sem vitória no Paulistão -empate com a Ferroviária em 0 a 0 e as derrotas para Ituano (2 a 1) e Santos (1 a 0). São 14 pontos em dez jogos e liderança do Grupo B garantida. Além disso, esta foi a primeira virada do São Paulo em 2018. Enquanto o São Paulo tentará buscar sua primeira vitória em clássicos na temporada -já perdeu para Corinthians e Santos, o Linense precisará vencer e torcer por tropeços na 11ª rodada para não ser rebaixado antes do fim da primeira fase. O próximo rival do lanterna, que tem seis pontos, será o Santo André, na quarta-feira, mais uma vez em Lins. LINENSE: Pegorari; Reginaldo, Adalberto, Matheus Lopes e Fernandinho; Marcão Silva, Bileu, Murilo (Eduardo) e Danielzinho (Giovanni); Wilson e Thiago Umberto (Kauê). T.: Márcio Fernandes. SÃO PAULO Jean, Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo (Edimar); Hudson, Petros e Valdivia; Marcos Guilherme (Nenê), Cueva (Diego Souza) e Brenner. T.: Dorival Júnior. Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo Assistentes: Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira Cartões amarelos: Reginaldo, Matheus Lopes e Fernandinho (LIN); Rodrigo Caio (SAO) Gols: Murilo, aos 37 minutos do primeiro tempo (LIN); Reinaldo, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Rodrigo Caio, aos 47 minutos do segundo tempo (SAO)