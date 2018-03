Ponte Preta e Bragantino se enfrentam em busca da vice-liderança de seus grupos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na terceira colocação de seus grupos, a Ponte Preta e o Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em busca de uma vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. O clube de Campinas, que está a cinco jogos sem vencer, tem a situação mais complicada e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento e sonhar com a classificação. O time de Eduardo Baptista tem 10 pontos a três jogos para o fim da primeira fase do campeonato. Um pouco mais confortável no Grupo A, o Bragantino, com 12 pontos, depende só de si para assumir a vice-liderança, já que o Ituano, atual segunda posição, perdeu para o Novorizontino no jogo deste sábado (3) e pode ver o time do treinador Marcelo Veiga assumir a vaga.