Diego e Melissa assinam o divórcio em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno (Caio Paduan) ordena que uma viatura policial siga o paradeiro de Lívia (Grazi Massafera) e Mariano (Juliano Cazarré). Nicolau (Alejandro Cleveaux), Bruno e (Alexandre Mafati) resgatam Tomaz (Vitor Figueiredo). Sophia (Marieta Severo) decide não registrar queixa contra Lívia e Mariano, e Bruno se irrita. Sophia ameaça denunciar Mariano por roubo caso ele não lhe entregue a esmeralda gigante. Clara (Bianca Bin) desconfia do silêncio de Mercedes (Fernanda Montenegro) ao falar sobre Renato (Rafael Cardoso). Josafá (Lima Duarte) confessa a Clara que está sofrendo com um segredo que precisa contar a Mercedes. Diego (Arthur Aguiar) e Melissa (Gabriela Mustafá) assinam o divórcio. Henrique (Emilio de Melo) questiona Elizabeth (Glória Pires) sobre o relacionamento dos dois. Elizabeth pede para ter uma conversa com Henrique e Jô (Bárbara Paz). Jô dá o dinheiro para que Renan (Marcello Novaes) afaste Elizabeth de seu caminho. Desirée (Priscila Assum) se declara para Juvenal (Anderson Di Rizzi). Amaro (Pedro Carvalho) aceita intermediar a venda ilegal da esmeralda gigante para Sophia. Clara pede conselhos sobre Renato para Elizabeth. Patrick (Thiago Fragoso) conversa com Adriana (Julia Dalavia) sobre Elizabeth. Elizabeth chega à casa de Henrique.