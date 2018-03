Grupo invade pista e rouba carga no aeroporto de Viracopos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco homens invadiram a pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas (93 km de SP), na noite deste domingo (4), e roubaram uma carga que pertencia à empresa de valores Brinks. Segunda a Polícia Militar, o roubo ocorreu por volta das 21h30. Armados com fuzis, os assaltantes entraram no terminal de cargas do aeroporto por meio de um acesso lateral, que fica às margens da rodovia Santos Dumont. Eles também teriam utilizado uma caminhonete pintada e adesivada com cores semelhantes às das viaturas de segurança do aeroporto para não chamar a atenção. Na sequência, o grupo rendeu os vigilantes e roubou o carregamento destinado à empresa de valores, que havia acabado de chegar do exterior por meio da companhia aérea Lufthansa. Ninguém se feriu. Inicialmente, a administração do aeroporto de Viracopos havia informado que o carregamento roubado era de joias, mas essa informação foi descartada. Ainda não se sabe com certeza o que foi levado pela quadrilha. A reportagem procurou a Brinks e aguarda um posicionamento da empresa. O caso será investigado pela Polícia Federal porque o crime ocorreu na área internacional de Viracopos. Até esta publicação, nenhum suspeito havia sido preso pela polícia.