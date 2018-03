PF deflagra nova fase da Operação Carne Fraca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal no Paraná deflagrou nesta segunda-feira (5) a 3ª fase da Operação Carne Fraca. A PF investiga supostas fraudes laboratoriais de exames realizadas por uma empresa do setor. Segundo as investigações, cinco laboratórios e setores de análises de um grupo empresarial fraudavam exames de amostras de modo a informar dados fictícios ao Serviço de Inspeção Federal (SIF/Mapa) e impedir que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fiscalizasse com eficácia o processo industrial da empresa investigada. "As investigações demonstraram que a prática das fraudes contava com a anuência de executivos do grupo empresarial, bem como de seu corpo técnico, além de profissionais responsáveis pelo controle de qualidade dos produtos da própria empresa. Também foram constatadas manobras extrajudiciais, operadas pelos executivos do grupo, com o fim de acobertar a prática desses ilícitos ao longo das investigações", informou a PF. A operação, batizada de Trapaça, emitiu 11 mandados de prisão temporária, 27 mandados de condução coercitiva e 53 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo.