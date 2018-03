Redação Bem Paraná com assessoria

O corpo de um homem, de 53 anos, levado pela correnteza causada pelas chuvas deste sábado, 3, foi encontrado no domingo,4, à noite em Araucária, município da Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo as informações de familiares, ele saiu no sábado e tentava retornar para casa no bairro Roça Nova, quando foi levado pela correnteza ao tentar atravessar um córrego.

No domingo, familiares saíram a procura do homem, que foi encontrando próximo de onde ele teria sido arrastado.

Devido as fortes chuvas que caíram na noite de sábado a região toda sofreu com alagamentos. O corpo dele foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba.