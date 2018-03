BRF é alvo de nova fase da Operação Carne Fraca

(foto: Geraldo Bubniak)

ANA LUIZA ALBUQUERQUE CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O grupo BRF, gigante no setor de carnes e processados, é alvo na manhã desta segunda-feira (5) da 3ª fase da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal no Paraná e denominada "Trapaça". As investigações apontam que setores de análises da empresa e cinco laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura fraudavam resultados de exames em amostras do processo industrial, informando dados fictícios ao Serviço de Inspeção Federal (SIF/Mapa).

Estão sendo cumpridas 91 ordens judiciais nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo, sendo 11 mandados de prisão temporária, 27 de condução coercitiva e 53 de busca e apreensão. Segundo as investigações, as fraudes tinham como finalidade burlar o Serviço de Inspeção Federal, impedindo que o Ministério da Agricultura fiscalizasse com eficácia a qualidade do processo industrial da BRF.

Procurada, a empresa ainda não se manifestou sobre o assunto. "As investigações demonstraram que a prática das fraudes contava com a anuência de executivos do grupo empresarial, bem como de seu corpo técnico, além de profissionais responsáveis pelo controle de qualidade dos produtos da própria empresa. Também foram constatadas manobras extrajudiciais, operadas pelos executivos do grupo, com o fim de acobertar a prática desses ilícitos ao longo das investigações", informou a PF. A empresa nasceu em 2009, a partir da fusão da Sadia com a Perdigão.

No total, o grupo tem mais de 30 marcas —entre elas Batavo, Elegê e Qualy. Segundo a Polícia Federal, a prática das fraudes contava com a anuência de executivos e do corpo técnico da BRF, além de profissionais responsáveis pelo controle de qualidade dos produtos da própria empresa. As investigações também identificaram manobras extrajudiciais, operadas pelos executivos do grupo, com o objetivo de acobertar a prática das fraudes.

Os investigados poderão responder por falsidade documental, estelionato qualificado e formação de quadrilha ou bando, além de crimes contra a saúde pública. Os que tiveram prisão temporária decretada serão levados à sede da Polícia Federal em Curitiba.