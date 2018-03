Diretor do PSG revela apoio de Neymar ao elenco contra o Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Antero Henrique disse que Neymar, embora distante, tem participado ativamente para levantar o moral do elenco. Em entrevista ao L'Equipe, o dirigente falou que o atacante brasileiro envia mensagens de apoio ao time, que terá duelo decisivo contra o Real Madrid nesta terça-feira (6), pela Liga dos Campeões. No primeiro jogo entre as equipes, o time espanhol venceu por 3 a 1, em Madri "No campo, ele é o melhor jogador do mundo. Ele nos ajuda de maneira fantástica. Mas Neymar também pode nos ajudar fora de campo. Pelo seu espírito, pelo seu relacionamento com outros jogadores, na relação com a equipe e torcida. Mesmo ele não jogando na terça, sentimos que Neymar estará lá. Ele já enviou muitas mensagens de apoio", disse Henrique. No sábado (3), Neymar foi submetido a cirurgia no pé direito. A previsão é que ele fique mais de dois meses e meio afastado dos campos. O diretor do PSG comentou que o elenco "jogará por Neymar" no duelo no Parc des Princes, pelas oitavas do torneio, às 16h45 (horário de Brasília). "Ele [Neymar] não está aqui, mas ele estará lá [no Brasil, mandando vibrações positivas]. Para mim, isso é muito importante. O Neymar é o líder do time, mas seus amigos darão tudo por ele e para o clube."