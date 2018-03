Armazém da Família do Parolin é saqueado

(foto: SMCS)

Enquanto os funcionários da Prefeitura estavam mobilizados em atender famílias atingidas pelas chuvas do fim de semana, um grupo de pessoas não identificado saqueou e depredou, no domingo (4/3), por volta das 21h30, o Armazém da Família do Parolin.

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar se deslocaram para a unidade da Prefeitura, localizada na ?Rua Professor Plácido e Silva, 860?, esquina com Rua Brigadeiro Franco, mas não conseguiram identificar ou prender os saqueadores. As investigações policiais continuam. O local não tem câmeras.

Logo após a invasão, funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab) também seguiram para o armazém e se depararam com muito vandalismo pelos corredores, com alimentos e itens de higiene e limpeza jogados no chão e portas de freezeres e refrigeradores abertas. Uma entrada lateral do imóvel foi arrombada pelos saqueadores.

Nesta segunda-feira (5/3), funcionários da Smab farão um levantamento dos prejuízos. A secretaria ainda está avaliando quando será possível reabrir a unidade do Parolin.

Programa

O programa Armazém da Família é formado por 33 unidades fixas de abastecimento instaladas em pontos estratégicos da periferia de Curitiba, bairros e terminais de ônibus, onde é feita a comercialização de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Atualmente, o programa atende 250 mil famílias da capital.

Apenas moradores de Curitiba, com renda familiar de até cinco salários mínimos e com cartão de acesso, podem comprar nos locais. O cadastramento e a emissão dos cartões devem ser feitos nos núcleos da Smab nas Administrações Regionais localizadas nas Ruas da Cidadania.