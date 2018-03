Atlético-MG faz sua pior campanha no atual formato do Estadual

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda restam duas rodadas para o fim da primeira fase do Estadual de Minas Gerais, mas a atual campanha já é a pior do Atlético-MG desde que a competição adotou a fórmula atual, em 2004. Na quarta colocação do torneio, o Atlético soma 12 pontos —venceu, empatou e perdeu três vezes cada. São 11 gols marcados e sete sofridos. Se o aproveitamento for de 100% nas rodadas finais, o clube alvinegro vai terminar a primeira fase com 18 pontos. O desempenho, neste caso citado, ainda seria inferior ao de 2005, o pior até então do time alvinegro, quando os comandados de Procópio Cardozo terminaram a fase inicial do Mineiro com 19 pontos, na quarta colocação. Naquele ano, o Atlético caiu na semifinal, eliminado pelo Cruzeiro, que foi o primeiro colocado. Na mesma temporada, o time ainda foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Passadas nove rodadas, o Atlético não tem 50% de aproveitamento. A diferença de pontos para os principais rivais deixa claro como a equipe alvinegra faz uma campanha muito abaixo neste Mineiro. São cinco pontos atrás do América-MG, o segundo colocado, e incríveis 13 pontos de diferença para o Cruzeiro, o líder da competição, em 27 pontos disputados. Desde a mudança da fórmula de disputa, jamais a diferença entre os dois maiores clubes de Belo Horizonte havia sido tão grande como agora. O que deixa o torcedor do Atlético ainda mais preocupado após a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo (4) é o futebol apresentado. Apesar de atuar por mais de 40 minutos com um jogador a mais, o time alvinegro não conseguiu fazer o goleiro adversário trabalhar. A meta agora é ao menos conseguir terminar a primeira fase entre os quatro melhores colocados, para então garantir vantagem nas quartas de final. "Estamos focados para usar força máxima nesses jogos que faltam. Precisamos desses pontos", disse Thiago Larghi, técnico interino do Atlético. Os quatro melhores colocados disputam o jogo único da próxima fase dentro de casa. Sem nenhuma outra vantagem. Em caso de empate, a decisão vai para a disputa de pênaltis. Por enquanto, apenas Cruzeiro e América já estão classificados. O Atlético precisa de pelo menos mais uma vitória para avançar de fase e dois triunfos para ficar entre os quatro melhores, garantindo assim a vantagem nas quartas de final.