Grupo invade pista e rouba carga no aeroporto de Viracopos, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco homens invadiram a pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas (93 km de SP), na noite deste domingo (4), e roubaram uma carga que pertencia à empresa de valores Brinks. Segunda a Polícia Militar, o roubo ocorreu por volta das 21h30. Armados com fuzis, os assaltantes entraram no terminal de cargas do aeroporto por meio de um acesso lateral, que fica às margens da rodovia Santos Dumont. Eles também teriam utilizado uma caminhonete pintada e adesivada com cores semelhantes às das viaturas de segurança do aeroporto para não chamar a atenção. Na sequência, o grupo rendeu os vigilantes e roubou o carregamento destinado à empresa de valores, que havia acabado de chegar do exterior por meio da companhia aérea Lufthansa. Ninguém se feriu. Inicialmente, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, a responsável pelas operações do terminal, havia informado que o carregamento roubado era de joias, mas essa informação foi descartada. Ainda não se sabe com certeza o que foi levado pela quadrilha. Por meio de nota, a concessionária reafirmou que vai colaborar com as autoridades para que o crime seja esclarecido. A reportagem também procurou a Brinks e aguarda um posicionamento da empresa. O caso será investigado pela Polícia Federal porque o crime ocorreu na área internacional de Viracopos. Até esta publicação, nenhum suspeito havia sido preso pela polícia. FURTO DE COMBUSTÍVEL No final do mês de fevereiro, o maior aeroporto do país também entrou no alvo de criminosos. Uma carga de querosene de aviação que abasteceria o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), foi furtada no dia 25 de fevereiro. O furto levou a concessionária que administra o terminal a pedir que as companhias aéreas deixassem de encher o tanque das aeronaves temporariamente. Segundo a Transpetro, responsável pelo fornecimento, o furto foi registrado em um oleoduto da cidade. Após a identificação do crime, a concessionária GRU Airport enviou um comunicado às companhias aéreas informando que foram mais de 24 horas de buscas até a identificação do problema, com duas suspensões no abastecimento. ROUBOS DE CARGAS O Estado de São Paulo registrou em 2017 o maior volume de roubos de carga em um só ano desde 2001, com 10.584 crimes. Esse resultado significa incremento de 6,6% em comparação a 2016, ano em que também houve meses com aumentos recordes. Em dezembro, a Polícia Civil desmantelou um esquema de furto de diesel em oleodutos da Transpetro, em Santo André. O crime foi descoberto quando a Transpetro identificou uma intervenção clandestina em sua rede de dutos enterrada no solo, que foi alcançado pelos criminosos com a construção de um poço e um túnel.