(foto: Reprodução Youtube)

Uma adolescente, de 17 anos, foi encontrada dentro da Colônia Penal Agrícola, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), neste final de semana. Segundo as informações preliminares de um agente penitenciário, que não quis se identificar, a menina passou a noite dentro da Colônia. Ela teria entrado por um matagal, acompanhada de um dos presos.

A adolescente foi identificada quando estava indo embora, após o horário de visitas deste domingo, 4, por estar sem a credencial de visitas e desacompanhada, segundo nota do Departamento Penitenciário (Depen), que confirmou o caso, em nota.

"Diante dos fatos, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar de Piraquara foram acionados. Um procedimento administrativo e um inquérito policial serão abertos para apurar o caso", diz a nota.



O diretor do Depen, Luiz Alberto Cartaxo Moura, determinou o afastamento dos servidores envolvidos. Todos serão submetidos a um procedimento disciplinar junto a Corregedoria do Departamento Penitenciário. Cartaxo determinou também o retorno imediato do diretor da Colônia Penal que se encontrava em férias.



Ainda de acordo com a nota, um dos diretores responsáveis pela área de segurança e o inspetor do dia foram afastados de suas chefias até a apuração dos fatos. O preso envolvido será submetido a procedimento disciplinar visando a regressão de regime.

O Conselho Tutelar, ciente do caso, teria devolvido a adolescente para a mãe.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.