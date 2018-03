SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo visto o coração de Zilu Camargo já tem dono. No domingo (4), ela foi a um aniversário acompanhada do fotógrafo e empresário Marco Augusto Ruggiero e não quis saber de esconder o romance dos dois. Em uma foto, ela chama o sortudo de "meu amor". Esta é a segunda vez que a ex de Zezé Di Camargo compartilha um momento com Marco. No sábado (3), ela publicou um momento bem romântico dos dois. "Coração em festa", escreveu. O clique romântico acontececerca de dois meses depois de Zilu anunciar o fim do noivado turbulento com o empresário Marco Antônio Teles. No final de novembro, boatos sobre uma possível separação ganharam força após Zilu e Teles aparecerem sem os anéis. Segundo o jornalista Léo Dias, do programa "Fofocalizando", no SBT, o empresário teria uma amante. À reportagem, Marco preferiu não comentar a polêmica ou mesmo falar sobre o motivo para o término: "Não quero falar sobre isso porque não gosto de me expor".