Ceasa doa hortigranjeiros para famílias atingidas pelas chuvas

A Ceasa Paraná está doando cerca de 10 mil quilos de hortigranjeiros para as famílias atingidas pelas fortes chuvas do último sábado, 3, em Curitiba. Os produtos, doados através do programa Banco de Alimentos, pelos agricultores e permissionários atacadistas que atuam no mercado da Ceasa, serão encaminhados para as associações de moradores das comunidades da Caximba, bairro da região norte da capital paranaense.

“Estamos buscando amenizar os problemas causados pelo temporal do último final de semana, auxiliando as famílias que foram prejudicadas. Agradecemos também os produtores e permissionários atacadistas que se prontificaram de imediato com essas doações de hortigranjeiros”, disse Natalino Avance de Souza, diretor-presidente da Ceasa Paraná.

O programa Banco de Alimentos da Ceasa recebe diariamente hortigranjeiros doados pelos agricultores e permissionários atacadistas. Esses produtos sem padrão de comercialização, porém ainda em boas condições de consumo, são selecionados e separados, e depois encaminhados para 531 entidades assistenciais – orfanatos, creches, hospitais públicos entre outras associações sem fins lucrativos, cadastradas junto ao programa nas cinco unidades da Ceasa no Estado.

Em Curitiba são atendidas 169 entidades. Em média por dia o Banco de Alimentos faz um reaproveitamento de 5 mil quilos de hortigranjeiros.