Sem Neymar, Daniel Alves diz que PSG vai 'levantar e lutar'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (5), véspera do jogo contra o Real Madrid, Daniel Alves, lateral-direito do Paris Saint-Germain, falou sobre a baixa de Neymar, que foi submetido a cirurgia no pé direito no sábado (3). De acordo com o defensor, o grupo precisa lutar para compensar a ausência do camisa 10. "Temos duas opções: sentar e chorar ou levantar e classificar. Com Neymar, obviamente somos muito mais fortes, mas sem ele temos outros jogadores. É impossível não notar a falta de um jogador assim, mas é preciso se levantar e lutar, como sempre fazemos", disse Daniel. Quando questionado se já entrou em contato com Neymar após a cirurgia, o lateral afirmou que os dois conversam diariamente e que o time prometeu ao camisa 10 que vai se classificar. "Se ele me mandou uma mensagem? Eu falo com Ney quase todos os dias. Fizemos um pacto para ele nos ver mais longe na competição, e cada vez que fazemos pactos, eles funcionam. Então, espero que aconteça o mesmo agora", declarou. O PSG recebe o Real Madrid nesta terça-feira (6), às 16h45 (de Brasília). A equipe espanhola venceu o jogo de ida por 3 a 1.