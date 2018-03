Rita Moreno usa vestido de seu primeiro Oscar 56 anos depois

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reciclar está na moda. A atriz Rita Moreno, 86, desfilou pelo tapete vermelho do Oscar neste domingo (4) o mesmo vestido que usou em 1962, na sua primeira premiação, quando ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em "Amor, Sublime Amor". O vestido de corpo preto e saia com estampas orientais foi adaptado ao seu corpo, 56 anos depois. A versão original contava com uma gola fechada, rente ao pescoço, diferente da atual, que foi modificada para um modelo tomara que caia. A atriz disse ao Entertainment Tonight que não quis deixar o corte do vestido mais moderno, apenas fez mudanças para que ele lhe servisse. "Ele não precisou ser atualizado, é um clássico", comentou. Em entrevista ao canal E!, Moreno comentou que o tecido é original do japão. "É feito de obi, que é o mesmo da faixa que as mulheres japonesas usam em seus kimonos. Ele [o tecido] normalmente é dobrado várias vezes", disse ela. Quando ela recebeu sei primeiro prêmio, fez um discurso de apenas 15 segundos, que entrou para a história como um dos mais rápidos do Oscar. Ela diz que nunca sonhou em ganhar aquela estatueta. "Eu tinha certeza que ia ser a Judy Garland", disse ela, lembrando da colega indicada pelo papel em "O Julgamento de Nuremberg". Rita Moreno foi a primeira mulher latina a ganhar os prêmios mais importantes de Hollywood. Nascida em Porto Rico, Moreno ganhou dois Emmys, um Grammy, um Oscar e um Tony. Na premiação deste domingo, Moreno foi convidada para anunciar o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Confira o que mais aconteceu na 90ª edição do Oscar aqui.