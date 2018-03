Apresentado no Corinthians, Sidcley se põe à disposição

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Corinthians desde o último dia 23, o lateral esquerdo Sidcley foi apresentado pelo clube paulista na manhã desta segunda-feira (5). Na primeira entrevista como atleta corintiano, o jogador se colocou à disposição do técnico Fábio Carille para a partida diante do Mirassol na próxima quarta-feira (7). "Estou preparado, já com vontade de jogar, no que ele precisar de mim, estarei à disposição. Não sei se vou jogar ou ser relacionado, mas estou com vontade de jogar. Vamos ver o que o Carille vai falar", disse Sidcley. O recém-contratado pode estrear pelo Corinthians porque o volante Gabriel está suspenso do jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. Dessa forma, Maycon, improvisado na lateral esquerda, pode ser deslocado para o meio-campo. Envolvido em uma troca com o Atlético-PR, que recebeu o volante Camacho, o lateral destacou a amizade com Juninho Capixaba, o outro lateral do elenco do Corinthians. "Espero me adaptar o mais rápido possível para conseguir a posição, será uma disputa saudável. Sou lateral de origem, mas já joguei de meia. Vim para jogar de lateral, espero ter uma disputa saudável com meu amigo Juninho Capixaba", frisou.