Prefeitura vai distribuir mais 9,1 toneladas de alimentos para famílias atingidas pela chuva

A Prefeitura de Curitiba vai distribuir mais 9,1 toneladas de alimentos, em caráter emergencial, para as famílias afetadas pelas fortes chuvas do fim de semana. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab) enviará para a Fundação de Ação Social (FAS), até o fim desta segunda-feira (5/3), outras 700 cestas com oito itens (açúcar, arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, sal, café e óleo). A Smab já tinha encaminhado para a FAS, no domingo (4/3), 100 cestas de alimentos, que totalizavam 1,3 tonelada.

“A Prefeitura segue mobilizada para atender todas as famílias e o prefeito Rafael Greca está coordenando uma ação integrada entre as secretarias para garantir alimentação digna para a população atingida pelas chuvas”, destacou Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. O secretário lembrou ainda que todos os produtos são da Central de Distribuição de Alimentos (CD) dos Armazéns da Família, no Capão da Imbuia. De acordo com ele, os produtos do CD são adquiridos com recursos do Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba (Faac).