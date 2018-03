Geraldo Luís recebe alta após ser internado com caxumba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ir parar no hospital no sábado (3), ser diagnosticado com caxumba e ter que ficar internado, o apresentador Geraldo Luís tranquilizou os fãs em uma mensagem compartilhada no Instagram nesta segunda-feira (5). Na postagem, ele conta que já recebeu alta. "Passando aqui para agradecer as milhares de mensagens de carinho e preocupação de vocês. Saí do hospital graças a Deus e já em casa hoje. Repouso absoluto por causa da caxumba. Muita dor pelo corpo e ainda muito inchado no rosto. Cada mensagem linda de vocês, obrigado meus queridos pelas orações", escreveu o comandante do "Domingo Show", da Record. Também na rede social, Geraldo contou que quem avisou que seu rosto estava diferente foi seu filho. "Pai, você está parecendo o Kiko do Chaves piorado. Achei que era brincadeira. Não era", falou ele.