Júlio César reestreia no gol do Flamengo nesta quarta-feira

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão técnica do Flamengo definiu a estreia do goleiro Júlio César. O martelo foi batido nesta segunda-feira (5). O ídolo da torcida e atual camisa 12 voltará a defender o clube do coração na próxima quarta-feira (7), contra o Boavista, às 21h45, em Volta Redonda. Será o primeiro jogo do goleiro desde que voltou ao clube para um projeto de encerrar a carreira. O contrato do veterano, inclusive, termina no fim de abril. Júlio César defenderá o Flamengo pouco mais de 13 anos depois da última partida com a camisa do clube. Foi em 19 de dezembro de 2004. Na ocasião, o time rubro-negro goleou o Cruzeiro por 6 a 2, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, também em Volta Redonda. O goleiro tem 38 anos e já defendeu o Flamengo em 284 jogos. Pelo clube da Gávea, Júlio César conquistou a Copa Mercosul (1999), a Copa dos Campeões (2001) e o Campeonato Carioca (2000, 2001 e 2004).