Chuvas danificam ponte e obra na Rua João Dembinski é adiada

As obras de recuperação da Rua João Dembinski, na CIC, que estavam previstas para começar nesta segunda-feira (5/3) foram adiadas. As fortes chuvas da noite de sábado (3/3) e madrugada de domingo (4/3) danificaram a ponte na Rua Clemente Ritz, por onde irão passar os carros desviados da Rua João Dembinski.

Equipes do Departamento de Pontes e Drenagem foram até o local na manhã desta segunda-feira (5/3) para avaliar os danos e iniciar a recuperação da ponte na Clemente Ritz. A previsão é que até o fim desta semana os trabalhos sejam concluídos e a obra na João Dembinski comece.

A obra vai recuperar a pista, o passeio e o talude (terreno inclinado que dá estabilidade à área aterrada) nas proximidades da Rua José Correia Tramujas, onde foi registrado um ponto de erosão no final do mês de janeiro.

Chuvas

Segundo o Simepar, foram registrados 70,2 milímetros de chuva ao longo do sábado, com chuvas de maior intensidade entre as 19h e 21h. A média prevista para o mês inteiro de março é de 130 milímetros. O acumulado destes primeiros cinco dias de março está em 78 milímetros.

Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar, explicou que as áreas de instabilidade em Curitiba provocaram as fortes chuvas no sábado. “Não estão descartadas novas pancadas de chuva entre esta segunda e terça-feira na cidade, por conta das altas temperaturas associadas a essas áreas de instabilidade”, explicou Barbieri.

Desvios

O início da obra na João Dembinski deve começar até o fim desta semana e provocará desvios de trânsito. Quem trafegar pela João Dembinski sentido Campo Comprido deverá virar à esquerda, pela Rua Rio do Sul. Depois, sempre à direita, pegar as ruas Garuva, José Batista dos Santos e Clemente Ritz, chegando novamente na João Dembinski.

No sentido Fazendinha, para quem seguir pela João Dembinski a solução será entrar à direita na Clemente Ritz e, em seguida, à esquerda nas ruas José Batista dos Santos e Garuva até voltar à João Dembinski. Todo o trajeto provisório estará sinalizado.

O trabalho deve durar cerca de três meses. Durante esse período, somente quem mora ou trabalha no local poderá circular no trecho bloqueado. Os demais motoristas precisarão passar pelo desvio indicado pela Superintendência de Trânsito (Setran).

“Recomendamos que as pessoas saiam antes de casa para evitar estresse e atrasos, já que os desvios tornarão os trajetos um pouco mais longos”, orienta a responsável pelo órgão, Rosangela Battistella.

Ônibus

As duas linhas de ônibus que trafegam pela rua João Dembinski, na CIC, terão desvios no fim desta semana, quando a Prefeitura de Curitiba começará as obras de recuperação da via.

No trecho das obras, entre as ruas Clemente Ritz e Rio do Sul, circulam as linhas Interbairros IV (horário e anti-horário) e Fazendinha-Campo Comprido.

Os ônibus desviarão pelas ruas Cidade de Laguna e José Gonçalves e retornam pela Clementes Ritz até a João Dembinski. No trecho do desvio a Urbs destacou cinco pontos provisórios para atender aos embarques e desembarques de passageiros.

A Urbs colocou cartazes para informar os passageiros. Os desvios seguirão até o fim das obras, que devem durar cerca de três meses.