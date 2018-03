Globo reformula programa de Lázaro Ramos para nova faixa de horário

A Globo não jogou a toalha em relação ao ‘Lazinho com Você’, que foi tirado do ar repentinamente das tardes de domingo. Isto porque o programa apresentado por Lázaro Ramos vai voltar ao ar, reformulado, no segundo semestre – possivelmente julho. Uma equipe comandada pelo diretor Rafael Dragaud já está envolvida em todo esse processo. Tem mais: por conta desta nova proposta, a ideia é passar o ‘Lazinho’ para a faixa da noite, como atração da sua linha de shows. O programa terá uma pegada mais forte, devido ao novo horário, e não investirá mais em quadros. Lembrando que esse promete ser “o ano” de Lázaro Ramos, uma vez que, em abril, na mesma Globo, ele estará de volta com mais uma temporada do ‘Mister Brau’.

Calendário

A Band fixou, em princípio, 15 de abril como data de estreia do novo programa dominical do Datena. Equipe sendo montada. Faixa da tarde, inicialmente entre duas ou três horas de exibição.

Falta decidir

Datena e a direção da Band estudam como fazer da melhor maneira a passagem para o Joel na apresentação do ‘Brasil Urgente’. A partir de quando e de que forma isso será feito.

Não ainda

A direção da Record não trabalha mais com a possibilidade de construir os novos estúdios do jornalismo ainda este ano. O projeto está pronto, foi aprovado pela sua direção, mas não será colocado em prática agora. Por enquanto, tudo vai continuar como está.

Insensatez

Está para existir um recurso mais irracional na televisão que a divisão de telas. Na maioria dos casos, nem tamanho existe para isso. Como alguém, em sua capacidade normal, pode ter olhos para acompanhar duas coisas ao mesmo tempo? Imaginem, então, dois jogos de tênis. Foi tudo que o BandSports fez no final de semana, levando seus telespectadores ao desespero. Não tem nada mais absurdo.

Maternidade

Nesta próxima sexta, 11 da noite, no GNT tem a estreia de ‘Diário de Maternidade’, com a proposta de mostrar duas mães às voltas com gestações complicadas. Serão 13 programas no total em sua primeira temporada. Gênero documentário, vai destacar história e personagens, por meio de depoimentos. A produção é da Cine Group.

Futebol da Liga

Nesta terça, Globo e Band na aberta, Esporte Interativa na TV paga transmitem PSG e Real Madrid pela Liga dos Campeões. Bola rola a partir das 16h45, de Brasília.

Tem isso...

“O Outro Lado do Paraíso” tem coisas que não cabem na cabeça de ninguém.

Como, por exemplo, em uma cidade tão pequena, alguém descobrir que foi enganado por uma moça do bordel só depois de muito tempo.

... Mas é aquilo

Mesmo em se tratando de algo que não bate, tremenda forçação de barra, o capítulo de sábado, dia da revelação, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. E até ocupou uma posição nos “trends” do mundo. Um pouco demais, concorda?

Escolinha

A Globo vai gravar a partir de maio a nova temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”. E já se sabe que mudanças serão realizadas no elenco, porque alguns atores ficarão exclusivos de novelas e minisséries. A saída de Mateus Solano, por causa de “Aracy – O Anjo de Hamburgo”, é dada como certa.

Estreia no ‘Caldeirão’ – Formato produzido em mais de 20 países, o ‘The Wall’ estreia no próximo sábado no ‘Caldeirão do Huck’. O quadro, um desafio de perguntas e respostas jogado em dupla, exige conhecimento e sorte dos participantes. Já em relação ao ‘Quem Quer Ser um Milionário?’, a primeira temporada foi encerrada, mas a realização de uma segunda começa a ser estudada.

Bate – Rebate

As gravações da série ‘Assédio’ praticamente chegaram ao fim no domingo...

... Tudo teria corrido na mais perfeita ordem não fosse o caso das fotos da Paolla Oliveira.

Band planeja estreia do ‘Superpoderosas’, na faixa das manhãs, a partir de 2 de abril.

Desde a sua edição de ontem, o ‘Jornal da Record’ passou a exibir uma série especial, criada para promover o filme “Nada a Perder”.

Monica Iozzi foi vista sexta-feira nos Estúdios Globo conversando com a equipe de ‘O Tempo Não Para’, próxima novela das 7...

... Está tudo bem encaminhado, mas a sua presença no elenco ainda não é confirmada de forma oficial...

... O início das gravações está combinado para os primeiros dias de maio.

O ‘The Noite’, do SBT, mesmo com toda a sua equipe a postos, de volta das férias, continua exibindo reprises...

... Programas inéditos só a partir da semana que vem.

A cantora Gaby Amarantos estreia nesta quarta-feira como nova integrante do ‘Saia Justa’ no GNT.

C´est fini

Quando a Record decidiu praticamente esvaziar a equipe do ‘Domingo Show’, a direção de jornalismo interveio e evitou o pior. Enquanto isso, Geraldo Luis, mesmo limitado, continua provando que a permanência do programa foi acertada, apesar das forças em contrário. Deu 9 de média no fim de semana, ante 4 do SBT, na Grande São Paulo. Só fica atrás da Globo. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!