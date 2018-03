Paixão de Cristo deste ano vai para Araucária

Apresentação do ano passado, ainda na Pedreira (foto: Lucília Guimarães/FCC)

O espetáculo “Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo”, encenado pelo Grupo Lanteri toda Sexta-feira Santa (que neste ano cairá no dia 30 de março), terá casa nova em 2018. No ano em que o Grupo Lanteri celebra 40 anos de paixão pela arte e também realiza 40ª apresentação do mais tradicional espetáculo da Paixão de Cristo, a peça deverá ser apresentada no Parque Cachoeira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com Aparecido Massi, hoje diretor artístico e que por 32 anos interpretou Jesus, a mudança visa aproximar ainda mais o espetáculo do público da RMC. Além disso, o espaço é considerado mais adequado para receber a atração, que entre 2013 e 2014 oi encenada no BioParque, no bairro Uberaba, enquanto de 2015 a 2017 retornou para a Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches.

“Devemos fazer no Parque Cachoeira, dentro da cidade de Araucária. Lá é grande, comporta duas Pedreiras, tem melhor sonoridade e é mais fácil para todos poderem ver o espetáculo, porque na Pedreira o espaço é delicado, tem as paredes...”, explica Massi. “Além disso, nossa apresentação tem um caráter de RMC. Ao sairmos de Curitiba e irmos para a região metropolitana, teremos mais acesso ainda”, complementa.

Não à toa, a expectativa para o dia 30 de março é grande. Mais de 20 mil pessoas deverão acompanhar o espetáculo, que em 39 anos consecutivos já atraiu mais de 500 mil espectadores. Ainda segundo Massi, a apresentação deste ano será uma das maiores da história do Grupo Lanteri, com cenários novos de até cinco metros de altura e figurino aprimorado.

“Está muito grande, muito forte e a expectativa é uma das melhores, primeiro pelo espaço novo e segundo por termos muitas pessoas voltando a participar, ver o povo, matar a saudade e reviver o espetáculo”, aponta o diretor artístico, contando ainda que são cerca de 1,2 mil pessoas na apresentação, entre atores, produção e equipe técnica. “São 40 anos de espetáculo, então acho que todo mundo vai estar com muita garra, muita vontade, e essa emoção passa para a cena.”

Para quem quiser acompanhar, os ensaios da Paixão de Cristo são abertos ao público e acontecem todos os sábados, ás 19 horas, e domingos, às 14h30. O local é o Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba (CEEP), que fica na Rua Frederico Maurer, 3015, no bairro Boqueirão. Para quem quiser mais informações, basta acessar o site do grupo.