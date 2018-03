Paraná ainda tem vagas temporárias para a Páscoa

Ainda há vagas no Paraná para o trabalho temporário visando a Páscoa. A informação é do Sindicato das Indústrias de Cacau e Balas, Massas Alimenticias, Biscoitos de Doces e Conservas Alimenticias do Paraná (Sincabima). “A produção para a data comemorativa já está em fase de conclusão. Portanto, as contratações agora são voltadas especialmente para a área comercial. Há vagas para repositores e promotores, entre outras”, diz o presidente do Sincabima, Rommel Barion.

Ainda segundo o dirigente, no Paraná o cenário é positivo com a espera de crescimento na produção e nas vendas de 5% a 20% entre os fabricantes de chocolates.

A Barion teve incremento de 10% em seu projeto de Páscoa, em relação à 2017, com 110 contratações temporárias para este ano, realizadas desde outubro para sua linha de produção. “Para a parte comercial, que envolve pós-produção e vendas, prevemos ainda a contratação de 20 pessoas. Isso porque temos apenas uma loja, que é a nossa loja de fábrica, onde esperamos a visita de cerca de 11 mil pessoas até o final da Páscoa”, diz a diretora de Marketing da empresa, Fernanda Barion. Na média, de 10% a 15% dos temporários acabam contratados, conforme Abicab.