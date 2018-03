PGDAS-D e DEFIS

Para as Empresas que estão inscritas no regime tributário do Simples Nacional, são duas declarações obrigatórias que estas devem apresentar. A primeira é mensal e com ela é gerada a guia para pagamento mensal dos tributos do Simples Nacional. A segunda declaração é anual e deve ser entregue até o final de março de cada ano.

PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional que, por meio da declaração mensal, é possível emitir a DAS – Documento de Arrecadação do Simples. Essa declaração descreve cada tributo que a Empresa deve recolher, seus percentuais, conforme a faixa que a Empresa está inserida de acordo com o que ela emitiu de notas fiscais. Após o preenchimento da declaração é emitida apenas uma guia para recolhimento de todos os tributos.

A PGDAS-D é utilizada, por algumas Instituições Financeiras, para confirmar o faturamento informado pelas Empresas tributadas pelo Simples Nacional, o que torna-se uma informação avalizada pelo recolhimento dos tributos, gerando uma certa confiança para as Instituições Financeiras na concessão de linhas de crédito para essas Empresas.

A Declaração de Informações Socioeconômicas e Ficais – DEFIS, é como se fosse uma declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Ela é anual, e só é possível fazer essa declaração, caso a Empresa tenha feito a declaração mensal da PGDAS-D. O prazo de entrega é até o dia 31 de março, não havendo penalidade fiscal para a Empresa, no caso de não ser entregue.

Em situações que a empresa está inativa e seja optante no Simples Nacional, essa deverá fazer as declarações mensais da PGDAS-D, bem como apresentar a DEFIS informando que não houve movimento no ano anterior.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba