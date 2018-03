Warner vai criar parque temático do Batman

A Warner confirmou que vai recriar o universo do Batman em quatro atrações de um parque temático dedicado ao herói e a outros personagens da Warner (como o Pernalonga) e da DC Comics (como o Superman). Será o Warner Bros. World. No parque, haverá uma recriação de Gotham City com elementos tanto dos quadrinhos quanto dos filmes do homem-morcego. Lojas e restaurantes permitirão que a imersão no universo do Batman seja ainda mais profunda. Segundo a Warner, o parque será finalizado ainda neste ano, em data a ser definida. Detalhe: não ficará nos Estados Unidos, e sim na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Cinema

Diversidade marca a 90ª cerimônia do Oscar

A festa da 90ª cerimônia do Oscar foi mais colorida que a do Globo de Ouro, marcado pelo preto dos protestos dos movimentos #MeToo e Time’s Up. Sempre irreverente, o apresentador Jimmy Kimmel abriu o show dizendo por que o Oscar - a estatueta - é o homem mais respeitado de Hollywood. Dá para ver onde estão suas mãos e ele não tem pênis! O humor em tempos de assédio na indústria. E a festa teve seus momentos de diversidade. Geena Davis lembrou ‘Thelma e Louise’. “Todo mundo pensava que o filme ia abrir um novo espaço para as mulheres em 1991. Isso está ocorrendo hoje”. Consagrou-se a cultura latina: o Chile (filme estrangeiro para ‘Uma Mulher Fantástica’, com uma transexual interpretada por Daniela Vega), o México (a animação ‘Viva - A Vida é Uma Festa’) e o mexicano Guillermo del Toro, diretor do grande vencedor da noite, ‘A Forma da Água’ (melhor filme, diretor, direção de arte e trilha sonora). Jordan Peele, por ‘Corra!’, foi o primeiro negro a concorrer em filme, direção e roteiro original – levou este último. Outro Oscar, de roteiro adaptado, para ‘Me Chame Pelo Seu Nome’, foi para James Ivory, gay e idoso (está com 89 anos). Outro veterano, o fotógrafo Roger Denkins levou por ‘Blade Runner 2049’, após 14 indicações. Entre os atores, venceram os favoritos Gary Oldman, Frances McDormand, Sam Rockwell e Allison Janney. E uma lenda – Eva Marie Saint, 93 anos, atriz em ‘Sindicato de Ladrões’, de 1954 – apresentou o Oscar de figurino, que foi para ‘Trama Fantasma’.

A lista completa de vencedores

- Filme: ‘A Forma da Água’

- Atriz: Frances McDormand (‘Três Anúncios para um Crime’)

- Ator: Gary Oldman (‘O Destino de uma Nação’)

- Atriz coadjuvante: Allison Janey (‘Eu, Tonya’)

- Ator coadjuvante: Sam Rockwell (‘Três Anúncios para um Crime’)

- Direção: Guillermo del Toro (‘A Forma da Água’)

- Roteiro original: Jordan Peele (‘Corra!’)

- Roteiro adaptado: James Ivory (‘Me Chame Pelo Seu Nome’)

- Filme estrangeiro: ‘Uma Mulher Fantástica’ (Chile)

- Animação: ‘Viva: A Vida é uma Festa’

- Documentário: ‘ícaro’

- Fotografia: Roger A. Deakins (‘Blade Runner 2049’)

- Canção original: ‘Remember Me’, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez (‘Viva - A Vida É uma Festa’)

- Curta documentário: ‘Heaven is a Traffic Jam on the 405’

- Design de produção: ‘A Forma da Água’

- Figurino: ‘Trama Fantasma’

- Mixagem de som: ‘Dunkirk’

- Edição de som: ‘Dunkirk’

- Corta de animação: ‘Dear Basketball’

- Curta-metragem: ‘The Silent Child’

- Trilha Sonora: Alexandre Desplat (‘A Forma da Água’)

- Efeitos visuais: ‘Blade Runner 2049’

- Montagem: ‘Dunkirk’

- Maquiagem e cabelo: ‘O Destino de Uma Nação

Cinema

Vencedor do Oscar leva jet ski de presente por discurso ‘a jato’

Logo no início da cerimônia do Oscar 2018, na noite deste domingo (4), Jimmy Kimmel anunciou que quem fizesse o discurso mais rápido da noite levaria para casa um jet ski. O apresentador, no entanto, não estava de brincadeira. O felizardo, no caso, foi Mark Bridges, que levou a estatueta de Melhor Figurino e Maquiagem por ‘Trama Fantasma’. Seu discurso durou, ao todo, 36 segundos. Para comemorar, o prêmio extra, Bridges e Helen Mirren (dona da estatueta de Melhor Atriz por “A Rainha” em 2006) apareceram no final da cerimônia da premiação em cima do jet ski dando adeus ao público. Outrra cena inusitada ocorreu após a festa: Após fazer o discurso mais memorável da noite do Oscar, a atriz Frances McDormand teve sua estatueta furtada no baile após a cerimônia, mas recuperada poucas horas depois.

Celebridades

Tatá Werneck usa banana para ironizar foto de Marina Ruy Barbosa

Tatá Werneck divertiu seus seguidores na tarde de ontem. A atriz fez uma imitação de uma foto de Marina Ruy Barbosa para a revista “Vogue” brasileira, em que a ruiva fez um ensaio sem maquiagem e mostrou suas sardinhas no rosto. Na imagem original, Marina está posando com uma laranja, enquanto Tatá usou uma banana no lugar para entrar na brincadeira. “’Vogue’ Itanhanga. ‘Vogue’ Brasil. Marina Ruy Barbosa (linda!!!). Ainda terei a minha chance. Também tenho experiência com kiwis e amoras”, escreveu Tatá, tirando sarro.

Níver do dia

Shaquille O’Neal

Ex-jogador de basquete norte-americano

46 anos