Protesto no Parolin

Moradores do Parolin atingidos pela chuva forte no sábado, fizeram, no começo da noite de ontem, um protesto com bloqueio da Rua Antonio Parolin Junior quase esquina com a Brigadeiro Franco. No domingo, moradores da Cidade Industrial (CIC) fecharam o Contorno Sul por cerca de seis horas também pedindo mais ajuda dos órgãos públicos para as vítimas da chuva. Os bairros com mais alagamentos no sábado foram Parolin, Pinheirinho, Bairro Novo, Fanny, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Boa Vista, Portão, São Lourenço, Hauer, Água Verde e Rebouças.



Volume

Segundo o Simepar, foram registrados 70,2 milímetros de chuva ao longo do sábado, com chuvas de maior intensidade entre as 19 e 21 horas. A média para o mês inteiro de março é de 130 milímetros. O acumulado destes primeiros cinco dias de março está em 78 milímetros.