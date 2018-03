Campeonato Amigos da Bola começa 2018 com chuva de gols

O time do União Estável (foto: Divulgação/Thiago Takeo)

Teve início no último sábado o Campeonato Amigos da Bola, uma das principais competições de futebol amador de Curitiba. A rodada do fim de semana teve como ponto marcante a impressionante marca de 48 gols em dez jogos, média de 4,8. Destaque da rodada ficou por conta do Xaximdiru, estreante na competição, que goleou por 8 a 1 a equipe do Bebebum.

Outro bom jogo, muito movimentado, inclusive com diversas bolas na trave, com nove gols, foi Butantã e Spartak, com vitória do primeiro por 5 a 4. O Buta chegou a estar vencendo por 5 a 2 e parecia ter concretizado a vitória, mas o jovem e competitivo time do Spartak encostou no placar e nos minutos finais esteve muito perto do empate.

Piriri venceu ao estreante Tóis por 3 a 0; Rádio Táxi fez 3 a 2 no União Estável; pelo mesmo placar Buriti, que também estreou no CAB, venceu ao Vera Cruz; Vila Nova fez 3 a 1 Estrela; Unidos 2 a 1 Squadra Azzurra e o tetracampeão Operário Ahú passou pelo Povo da Bola pelo placar de 4 a 1. Dois empates aconteceram e pelo mesmo placar, 2 a 2, entre Máster URCA x Ouro Verde e Colorado x de Lado.

O Campeonato Amigos da Bola terá a realização da segunda rodada no próximo sábado, dia 10, com jogos nos campos do Iguaçu, Trieste, Flamengo e Combate. Créditos das fotos para Antonio Costa Filho e Thiago Takeo

RESULTADOS

Máster Urca 2 x 2 Ouro Verde

Xaximdiru 8 x 1 Bebebum

Butantã 5 x 4 Spartak

Colorado 2 x 2 De Lado

Vila Nova 3 x 1 Estrela Vermelha

Piriri 3 x 0 Tóis

Rádio Táxi 3 x 2 União Estável

Buriti 3 x 2 Vera Cruz

Operário Ahú 4 x 1 Povo da Bola

Unidos 2 x 1 Squadra Azzurra