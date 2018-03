Justiça nega liminar que pedia suspensão da remodelação na Praça

A juíza Patrícia de Almeida Gomes Bergonese, da 5 ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, negou o pedido do Ministério Público de interromper as obras da Praça do Japão. Com esta decisão, a Prefeitura de Curitiba dará continuidade aos trabalhos de implantação do Ligeirão Norte-Sul, que entrará em operação neste mês, com 25 biarticulados que farão a ligação entre o terminal do Santa Cândida e o tubo da estação Bento Viana. A alegação da Prefeitura é que as obras não alteram a estrutura da praça. Houve apenas a mudança de local da feirinha orgânica e uma correção geométrica num trecho de cerca de 30 metros de rua que liga a praça à República Argentina.