MInistério Público do Paraná recorre, e pede pena maior a Carli Filho

O Ministério Público do Paraná (MP-PR), protocolou, ontem, recurso de apelação buscando a majoração da pena aplicada ao ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, condenado pelo Tribunal do Júri a 9 anos e 4 meses de prisão por duplo homicídio com dolo eventual pelas mortes, em 2009, de Gilmar Rafael Souza Yared e Carlos Murilo de Almeida. O ex-deputado foi a júri popular nos dias 27 e 28 de fevereiro. A Justiça deve analisar se receberá ou não o recurso interposto pelo MP e, em caso positivo, remeter os autos para que a Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida apresente, em até 8 dias, as razões e argumentos para a revisão da pena.