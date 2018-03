Bando rouba US$ 5 milhões de avião em Viracopos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco homens armados com fuzis invadiram na noite de domingo (4) a pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas (93 km de SP), e roubaram US$ 5 milhões (cerca de R$ 16,5 milhões) em espécie que pertenciam à empresa de valores Brinks. Segundo a Polícia Federal, que abriu inquérito para a investigação do crime, os dólares foram colocados em um avião da empresa aérea alemã Lufthansa no aeroporto de Guarulhos (Grande SP). De lá, depois da escala em Viracopos, a aeronave cargueira atacada passaria em Dacar e teria com destino final Frankfurt, na Alemanha, de acordo com a Lufthansa. O ataque ocorreu assim que a aeronave pousou em Viracopos, às 21h40. Os assaltantes entraram no terminal de cargas do aeroporto por meio de um acesso lateral, que fica às margens da rodovia Santos Dumont (SP-75). Eles utilizaram uma caminhonete Hilux pintada e adesivada com cores semelhantes às das viaturas de segurança da pista do aeroporto. Na sequência, renderam os vigilantes e roubaram a quantia. Ninguém se feriu. A PF conduzirá as investigações porque a ação criminosa ocorreu na área internacional de Viracopos. Por meio de nota, a corporação disse que foi feita perícia e que várias testemunhas estavam prestando depoimentos. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, responsável pelas operações do terminal, informou que vai colaborar com as autoridades para esclarecimento do crime. A Brinks, também em comunicado, se colocou à disposição das investigações. A Lufthansa afirmou que "mais detalhes não podem ser publicados no momento, pois uma investigação preliminar está em curso". Ela diz que "mais informações e detalhes sobre a situação serão fornecidos imediatamente após consulta às autoridades". COMBUSTÍVEL No final de fevereiro, o maior aeroporto do país também entrou no alvo de criminosos. Uma carga de querosene de aviação que abasteceria o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP), foi furtada no último dia 25. O furto levou a concessionária que administra o terminal a pedir que as companhias aéreas deixassem de encher o tanque das aeronaves temporariamente. Segundo a Transpetro, responsável pelo fornecimento, o furto foi registrado em um oleoduto. Após a identificação do crime, a concessionária GRU Airport enviou um comunicado às companhias aéreas informando que foram mais de 24 horas de buscas até a identificação do problema. ROUBO DE CARGA O Estado de São Paulo registrou no ano passado o maior volume de roubos de carga em um único ano desde 2001, com 10.584 crimes. Esse resultado significa incremento de 6,6% em comparação a 2016, ano em que também houve meses com aumentos recordes. Em dezembro, a Polícia Civil desmantelou um esquema de furto de diesel em oleodutos da Transpetro em Santo André. O crime foi descoberto quando a Transpetro identificou uma intervenção clandestina em sua rede de dutos enterrada no solo, que foi alcançado pelos criminosos com a construção de um poço e um túnel.