Acidente entre VLT e carro mata 2 em Maceió

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na manhã desta segunda (5) após colisão entre um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e um carro de passeio em um cruzamento da linha férrea, entre as avenidas Buarque de Macedo e Walter Ananias, na região central de Maceió. Ao colidir com o trem, o carro capotou e ainda foi arrastado por cerca de dez metros. O trem descarrilou com o impacto da batida. Nenhum ocupante do VLT ficou ferido. Quatro pessoas ocupavam o veículo Fiat Strada. O carro cruzou a linha férrea no momento em que um trem da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) fazia a viagem do centro de Maceió para o bairro de Jaraguá. As quatro vítimas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. A retirada delas durou cerca de quatro horas e toda a operação contou com a ajuda de 14 bombeiros. Estavam no veículo José de Arimateia Soares, 66, Silvani Silva de Ramalho, 47, Daniele Silva de Ramalho, 20, filha de Silvani, e um homem chamado Everaldo. Daniele e Everaldo morreram. Com ferimentos leves, José de Arimateia e Silvani foram socorridos e não correm risco de morte. Segundo a Polícia Civil, as vítimas vieram de Santana do Ipanema (a cerca de 200 km de Maceió) para fazer exames médicos na capital alagoana. Um inquérito foi aberto para apurar as causas e o responsável pelo acidente. O chefe de segurança da CBTU no estado, Marcelo Sá, afirmou que o maquinista não foi imprudente no trajeto e atribuiu a culpa do acidente ao motorista do veículo, que invadiu os trilhos sem respeitar a sinalização. É o terceiro acidente na linha Centro-Jaraguá, em operação desde novembro. Nos arredores dos trilhos não há redes de proteção entre o VLT e os carros. Nos cruzamentos há placas de sinalização. Segundo a CBTU, a recomendação para os maquinistas é de andar com velocidade entre 20 km/h e 30 km/h e buzinar nos cruzamentos. Após o acidente, a Defensoria Pública do estado enviou uma recomendação à Prefeitura de Maceió, à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e à CBTU solicitando que sejam reforçadas as sinalizações na área da linha férrea e sejam implantadas grades e cancelas eletrônicas nos cruzamentos.