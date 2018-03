Vereadores de Curitiba desistem de 13º salário retroativo

Serginho do Posto: “Já neguei” (foto: Geraldo Bubniak)

Um grupo de 13 vereadores e ex-vereadores de Curitiba desistiu de buscar na Justiça o pagamento do décimo-terceiro salário retroativo a 2013. A decisão foi tomada na última quinta-feira e comunicada à presidência da Câmara ontem. O motivo seria o desgaste que a disputa judicial estava trazendo para a Casa junto à opinião pública. A Câmara teria que desembolsar R$ 1,2 milhão para fazer o pagamento. Em média, cada vereador que assinava o pedido receberia R$ 91,4 mil. Os vereadores da Capital recebem R$ 15,1 mil por mês.

O presidente da Câmara, Serginho do Posto (PSDB), não descarta, porém, conceder o benefício aos parlamentares a partir deste ano. Já há, inclusive, previsão orçamentária, segundo ele. A Mesa Diretora da Casa aguarda apenas o julgamento de uma liminar pedida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no ano passado ao Tribunal de Justiça do Paraná. Não há prazo para o julgamento.

“Se a Justiça der ganho de causa, ou seja, fazer com que a lei seja cumprida, por ser direito dos vereadores, terei que pagar. Não tenho politicamente o direito de não pagar. Existe uma lei que não foi cumprida por causa da liminar”, afirma ele.

Serginho do Posto, no entanto, não prevê um novo pedido dos vereadores para que haja o pagamento retroativo. “Não vislumbro o pagamento administrativo do retroativo e estamos aguardando a decisão da Justiça quanto à liminar que questiona o pagamento para este ano. A 3ª Vara devolveu para nós a desistência através do advogado dos vereadores daquele mandado de segurança. Eu já neguei anteriormente, administrativamente, e pelo fato de eu ter negativado é que eles entraram na Justiça. Eu não vejo uma justificativa para eles solicitarem (à Presidência) novamente. Porém, se encaminharem, vamos pedir uma análise”, adianta.

O presidente da Casa afirma que já há previsão orçamentária para o pagamento do 13º em 2018. O valor deve ficar em torno de R$ 600 mil reais. “Para este ano há previsão desde que a Justiça julgue. A liminar (impetrada pelo Tribunal de Contas) ainda não foi suspensa. Então, existe a previsão (do pagamento do 13º) para este ano, desde que a Justiça autorize o pagamento”, afirma.

Direito - O advogado Rodrigo Pironti, que representa os vereadores, afirma que o grupo entendeu que não há mais uma discussão sobre a legalidade do pagamento, já que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o direito dos vereadores ao recebimento de 13º salário/subsídio. “Eles não estavam confortáveis com essa situação, porque o STF já havia reconhecido e decidiram internalizar essa discussão na Câmara, porque a Câmara inteira teria que encampar esse pleito”, afirma.

Silêncio - Os vereadores autores do pedido não se pronunciaram. Eles têm evitado falar do assunto com a imprensa desde o ano passado. Ainda é possível que eles insistam em uma discussão interna na Câmara para que haja o pagamento. Para isso, seria necessário o posicionamento do presidente, que precisaria determinar o pagamento de forma administrativa. “É uma decisão unilateral deles fazer o pedido”, disse Serginho do Posto.

Histórico - No ano passado, STF acatou ação afirmando que vereadores e prefeitos têm direito ao benefício. Depois disso, em outubro de 2017, o presidente da Câmara negou o pagamento de forma administrativa. Com isso, foi feita a ação do grupo movida na véspera do Ano Novo, no dia 28 de dezembro, durante o plantão judiciário.A juíza Carolina Gabriele Pinto negou o pedido por não considerá-lo urgente, premissa da utilização do plantão judiciário. A ação então deveria ser retomada no início do ano. Com a exposição do assunto, os vereadores agora desistiram.

POLÊMICA

A lista de vereadores e ex-vereadores que pediam o décimo-terceiro retroativo:

BetoMoraes (PSDB)

Bruno Pessuti (PSD)

Cacá Pereira (PSDC)

Colpani (PSB)

Cristiano Santos (PV)

Geovane Fernandes (PTB)

Jairo Marcelino (PSD)

Julieta Reis (DEM)

Pier Petruzziello (PTB)

Rogerio Campos (PSC)

Sabino Picolo (DEM)

Tito Zeglin (PDT)

Toninho da Farmácia (PDT)

Aílton Araújo (PSC)

Tiago Gevert (PSC)

Zé Maria (SD)