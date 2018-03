Previdência pressiona despesas do governo

O Paraná fechou 2017 com um superávit orçamentário de R$ 1,97 bilhão, mas as despesas aumentaram em um ritmo maior do que as receitas em razão dos gastos com a previdência dos servidores e precatórios. Os dados foram apresentados ontem pelo secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, em audiência pública de prestação de contas do governo na Assembleia Legislativa.

Enquanto a receita corrente aumentou de R$ 41,1 bilhões em 2016, para R$ 44,8 bilhões no ano passado, uma elevação nominal de 8,96%, ou de 5,29% em termos reais – descontada a inflação do período, a despesa corrente subiu de R$ 38,3 bilhões em 2016 para R$ 42,3 bilhões em 2016, um aumento nominal de 10,36% ou 6,57% em termos reais. “O que cresceu foi o déficit previdenciário, que aumentou quase 14% em termos reais”, afirmou Costa. “Estamos gastando quase R$ 9 bilhões com inativos e pensionistas”, apontou ele.

Além disso, segundo o secretário, os gastos com pessoal tiveram um aumento nominal de 7,36% ou 3,75%, mesmo com o congelamento dos salários dos servidores. Em 2017, o governo decidiu suspender a data-base do reajuste salarial anual do funcionalismo e a reposição da inflação da categoria, alegando que o Estado não teria condições de cumprir o compromisso. A Assembleia chegou a aprovar uma proposta que prevê o congelamento da folha até 2019.

Segundo Costa, as despesas com pessoal aumentaram mesmo assim em razão do crescimento vegetativo da folha e do pagamento de promoções e progressões dos servidores. Com isso, o Executivo fechou o ano passado com 45,13% da receita corrente líquida comprometida com pessoal, acima do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 44,1%, mas abaixo do limite prudencial, de 46,55%.

De acordo com o secretário, porém, se forem desconsideradas as receitas extras obtidas com a antecipação do do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o comprometimento chegaria a 45,72%.