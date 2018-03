Disciplina sobre o 'golpe' contra Dilma tem segurança reforçada

NATÁLIA CANCIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - "Como vocês devem saber, essa disciplina causou um certo alvoroço", disse o professor Luiz Felipe Miguel no início da primeira aula sobre "o golpe de 2016" na UnB (Universidade de Brasília). Alvo de polêmica, o encontro da disciplina "Tópicos Especiais em Ciências Políticas: O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil", do curso de graduação em Ciências Políticas, foi cercada nesta segunda (5) de medidas extras de segurança. A sala inicialmente separada para as atividades foi trocada por outra em um prédio ao lado, no Instituto de Ciência Política, em uma área menos movimentada. "Há males que vêm para bem: nos deram uma sala de aula com ar condicionado, o que é uma vantagem", brincou Miguel. "Mas também há preocupação para que esse curso ocorra da maneira mais tranquila e normal possível." No início das aulas, o professor informou que a participação de alunos que não estivessem matriculados seria vetada. A lista de presentes foi verificada antes das atividades. A reportagem não pôde acompanhar. Segundo a universidade, a mudança de sala ocorreu por segurança, devido ao receio de tumultos. Em outra medida, alunos foram orientados a não gravar o conteúdo. Havia o temor de que falas fossem deturpadas. Para o professor, há "alvoroço artificial" sobre a disciplina. "É uma aula normal." A discussão ganhou destaque depois de o ministro da Educação, Mendonça Filho, pedir uma apuração para verificar se houve "improbidade administrativa" dos criadores da disciplina -que, segundo a ementa, tem entre os objetivos "entender os elementos de fragilidade do sistema político" que "permitiram a ruptura democrática" de 2016. Aluna de história, Aline Nóbrega, 34, aprovou a aula. "Foi mais um apanhado histórico de alguns conceitos. Acho importante, pois as pessoas discutem tanto a palavra e não têm esses conceitos básicos do que é golpe e do que ao longo da história essa palavra representa."