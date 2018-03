SP mudará 25% das linhas de ônibus em 2019

FABRÍCIO LOBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão João Doria (PSDB) pretende alterar uma em cada quatro linhas de ônibus da capital paulista a partir de 2019. Das atuais 1.336 linhas, 334 serão unificadas ou desmembradas em duas ou mais, na maior mudança já feita em pelo menos 15 anos. O número de ônibus nas ruas também cairá -serão 936 a menos que os atuais 13.603. Ainda assim, a Secretaria dos Transportes, que conduz a mudança na gestão Doria, diz que nenhuma área da cidade ficará sem atendimento e que haverá um aumento de 9% da rede de ruas e avenidas cobertas por ônibus. A prefeitura promete ainda elevação de 10% na disponibilidade de assentos nos coletivos, devido à adoção de veículos maiores no sistema. O plano faz parte da licitação para contratar novas empresas de ônibus, num contrato que pode chegar a R$ 66 bilhões no período de 20 anos. Com a maior alteração na organização das linhas desde 2003, a concorrência é também aposta da gestão Doria para a reorganização da rede. A prefeitura estima que a mudança nas linhas se inicie seis meses depois da assinatura dos contratos --que deveria ocorrer até julho, quando a atual contratação das viações termina e não poderia mais ser prorrogada. Na prática, os passageiros só deverão sentir as mudanças a partir de 2019. A partir daí, a secretaria afirma que as alterações serão lentas e graduais, para facilitar a compreensão da população. "A nova rede levará 30 meses para ser implementada. Existirão linhas em que nós vamos manter o serviço antigo e ao mesmo tempo iniciar o novo para que a população se adapte", disse o secretário Sérgio Avelleda (Transportes). A mesma mudança na rede de ônibus de São Paulo já havia sido tentada pela gestão Fernando Haddad (PT), após os protestos de junho de 2013 por mudanças na mobilidade. O projeto, porém, ficou barrado no Tribunal de Contas do Município. DÚVIDAS Durante o processo de licitação, a principal dúvida da população enviada à prefeitura foi justamente sobre quais linhas seriam mantidas, alteradas ou eliminadas. Em 28 de fevereiro, a gestão contabilizou que 92% das contribuições à minuta do edital tinham esse objetivo. O ambiente de dúvidas gerou uma série de boatos e falsas informações nas redes sociais. Enquanto isso, a Secretaria de Transportes foi pressionada a dar maior transparência às mudanças, que constavam em uma extensa minuta do edital da licitação. A publicação de dados de forma mais acessível ocorreu na sexta (2), três dias antes do fim da consulta pública. novo modelo Hoje a capital paulista tem dois sistemas de ônibus. O primeiro, chamado de local, visa trajetos dentro dos bairros. O segundo, estrutural, abrange distâncias maiores entre regiões diferentes da cidade. A nova organização deve incluir um terceiro sistema intermediário. Ele coletará passageiros nos bairros e os conectará com ônibus que cumprem distâncias maiores. A prefeitura diz esperar mais agilidade com o novo sistema, mas os passageiros terão que fazer mais baldeações para cumprir trajetos que hoje fazem com uma só viagem.