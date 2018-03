Prêmio de oncologia do Icesp tem as inscrições abertas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) está com as inscrições abertas até o dia 11 de maio para a nona edição do Prêmio Octavio Frias de Oliveira, uma iniciativa em parceria com o Grupo Folha. A láurea, que leva o nome do então publisher da Folha (1912-2007), busca reconhecer e estimular contribuições de pesquisadores brasileiros e de outros profissionais que atuam na área oncológica. O prêmio será concedido a três categorias: pesquisa em oncologia, inovação tecnológica e personalidade de destaque em oncologia. Na primeira, qualificam-se para a inscrição trabalhos originais publicados em revistas científicas em 2017 e 2018. Na segunda, valem os trabalhos originais publicados entre 2016 e 2018. Cada escolhido receberá R$ 16 mil e um certificado. Em 2017, na categoria pesquisa, venceu um estudo de pesquisadores da USP e da UFRJ que conseguiu desvendar um dos mecanismos por trás da resistência de um tipo de tumor cerebral à quimioterapia e mostrar que a combinação de duas drogas pode ampliar a eficácia do tratamento contra a doença. Na categoria inovação tecnológica, ganhou um estudo que usou uma sonda à laser para aprimorar o diagnóstico em tempo real de lesões cancerosas de esôfago. A senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS) foi a vencedora na categoria personalidade em destaque, em reconhecimento ao trabalho na assistência às pessoas com câncer. A escolha dos vencedores do prêmio é feita por uma comissão julgadora formada por cientistas e membros da sociedade ligados ao tema. A premiação ocorrerá no dia 6 de agosto. Mais informações podem ser encontradas no site www.premiooctaviofrias.com.