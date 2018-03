Grupos do Conservatório de MPB selecionam novos integrantes

O Instituto Curitiba de Arte e Cultura abre editais de seleção para novos integrantes dos grupos artísticos do Conservatório de MPB de Curitiba. A seleção será realizada para músico contrabaixista na Orquestra À Base de Corda, para pianista no Vocal Brasileirão e oito novos coralistas do Coral Brasileirinho.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do preenchimento da ficha contida em cada edital e entrega na sede do ICAC, situada na Capela Santa Maria. Informações específicas sobre o processo de seleção também estão no edital da área de interesse, por isso pede-se atenção na leitura.

As seleções serão feitas por uma banca examinadora composta por músicos especialistas, com base nos currículos dos candidatos e nas provas de prática e de leitura. Outras informações estão descritas nos editais abaixo. As dúvidas devem ser sanadas com Bete Carlos pelo telefone 3321-2855.