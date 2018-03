Apresentações gratuitas no Shopping Curitiba (foto: Piscilla Fiedler)

Os pianistas Moacir Henrique e Cida Maria Cardoso são os responsáveis pelas apresentações gratuitas do Menu Musical de março, no Shopping Curitiba.

Com ritmos variados, as canções vão de MPB até clássicos do cinema americano.

O projeto embala o Largo Curitiba, de quinta a domingo.

Confira a programação:

Moacir Henrique — Sábados e domingos, das 13 às 15 horas. O pianista Moacir Henrique tem uma vasta experiência musical, apresentando-se regularmente em Curitiba há mais de 25 anos. O repertório de seus shows é variado, passando por clássicos da música brasileira e internacional.

Cida Maria Cardoso — Quintas, sextas e Sábados, das 19 às 21 horas. Cida Maria Cardoso é pianista, com formação erudito-popular. Seu repertório é bastante eclético, passando pelo tango, chorinho, MPB, Bossa Nova e Clássicos do Cinema Americano.

Serviço

Menu Musical

Pianistas: Moacir Henrique e Cida Maria Cardoso

Quando: mês de março, de quinta a domingo;

Quanto: gratuito

Aberto ao público

Onde: Largo Curitiba (piso L2)

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

@ShoppingCtba | www.facebook.com/ ShoppingCuritiba