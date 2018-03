‘Samba de Bamba’ começa nova temporada com Dhi Ribeiro

A cantora Dhi Ribeiro, que mora em Brasília, traz nas veias o samba carioca e o axé baiano (foto: Mari Vass)

A sexta temporada do projeto ‘Samba de Bamba’ começa com a sambista brasiliense Dhi Ribeiro – que chega pela primeira vez em Curitiba - hoje, às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 - Centro). Com uma carreira artística de mais de vinte anos, a cantora que recentemente participou do programa ‘The Voice’ transitou por vários estilos musicais até se firmar no samba. Seu repertório tem como referências Maria Bethânia, Gal Costa, Alcione, Clara Nunes, Eliana Pitman e Zezé Motta. No palco da Caixa ela será acompanhada por uma banda com sete músicos de Brasília e vai mostrar um repertório que passeia por clássicos do samba até compositores mais jovens.

Nascida no Rio de Janeiro, criada em Salvador e estabelecida em Brasília, essa é Dhi Ribeiro, que traz em suas veias o mais tradicional samba carioca, o axé e a cultura da Bahia e a diversidade cultural e musical tão típicas da mistura brasiliense. Uma mulher de muitos caminhos, de memoráveis interpretações e de uma voz inconfundível, que traz em seu DNA a tradição do afoxé e dos Filhos de Gandhi de seu avô exaltando suas raízes africanas.

Estreia no meio musical recebendo o prêmio de Cantora Revelação do Carnaval de Salvador em 1993. Convidada, passou quatro anos na Itália como cantora e mestre de cerimônias do tradicional ‘Circo di Lidia Togni – Un Spettacolo Italiano’, percorrendo centenas de cidades europeias mostrando a grandiosidade e riqueza da música brasileira.

De volta ao Brasil dedica-se exclusivamente à carreira solo, lançando, em 2009, pela Universal Music, o CD Manual da Mulher, que teve a música ‘Para Uso Exclusivo da Casa’ executada em rádios e TVs por todo o país, estabelecendo assim seu nome nacionalmente. Essa música fez parte da trilha sonora da novela ‘Lado a Lado’, exibida pela Rede Globo em 2012 e ganhadora do Prêmio Emmy Internacional em 2013, considerado o Oscar da TV mundial. Também esteve na trilha sonora da novela ‘Tempos Modernos’, exibida pela Rede Globo em 2009, com a música ‘Aula de Matemática’, de Tom Jobim e Marino Pinto.

Em 2012 recebeu o título de ‘Cidadã Honorária de Brasília’, outorgado pela Câmara Legislativa, que entregou essa condecoração no Dia Nacional do Samba. Criou, em Brasília, o projeto ‘Roda Dhi Samba’, que promoveu o encontro de grandes sambistas em torno de um grande homenageado. Em sua primeira edição foi homenageada a grande dama do samba Dona Ivone Lara, que também contou com as presenças de Diogo Nogueira e Jorge Aragão,em 2010. Em 2016 trabalhou como cantora e apresentadora no Evento ‘Show Musical’ na Chegada da Tocha Olímpica em Brasilia.

Para o produtor e curador do projeto, Rodrigo Browne, o ‘Samba de Bamba’ chega a sexta temporada com a mesma proposta e vitalidade de sua primeira edição. “Apresentar a nova geração de intérpretes, músicos e compositores do nosso gênero musical mais popular tem sido uma tarefa prazerosa e ao mesmo tempo delicada. A cada ano que passa, vão surgindo novidades em todos os cantos do país. E é sempre bom poder revelar ao público essa constelação de futuras estrelas”, considera.

Browne explica que na seleção de convidados para o projeto o critério da qualidade vale para todos os artistas. “O que faz a diferença é a forma como eles traduzem nossa música mais autêntica. A cadência, a pegada, o sotaque e as características regionais podem ser diferentes mas, em comum, os novos bambas possuem a paixão pelo samba, respeitando seu passado e apontando novos caminhos”.

A próxima atração do ‘Samba de Bamba’ é o compositor carioca Leandro Fregonesi, no dia 03 de abril.

Serviço

Abertura da temporada 2018 do projeto ‘Samba de Bamba’. Apresentação musical da cantora brasiliense Dhi Ribeiro.

Quando: hoje às 20 horas. Onde: Caixa Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro.

Quanto: R$20 e R$10 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA)

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Duração: 90 minutos

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)

CALENDÁRIO 2018

Show às terças – 20 horas

Dhi Ribeiro (DF) - 06/03

Leandro Fregonesi (RJ) - 03/04

Nego Alvaro (RJ) - 01/05

Samba do Mercado (RJ) - 05/06

Marcelle Motta (MG) - 03/07

Janamo (MG) - 07/08

Adiel Luna (PE) - 04/09

Manoela Marinho (RJ) - 02/10

Anaí Rosa (SP) - 06/11

Marcelo Amaro (RS) - 04/12