Com time quase reserva, Palmeiras perde em casa para o São Caetano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a partida contra o São Caetano, pelo Paulista, o técnico Roger Machado resolveu trocar quase todo o time titular do Palmeiras. Não deu certo. Com erros de marcação e dificuldades para criar jogadas ofensivas, o time alviverde perdeu para o São Caetano por 1 a 0 diante de sua torcida no Allianz Parque. É a segunda derrota seguida da equipe na competição, que havia perdido para o Corinthians, em Itaquera. O resultado não altera a situação do Palmeiras. A equipe está classificada para a fase de mata a mata do Estadual. Mas indica que a máxima defendida pelo treinador, de que todos do elenco são titulares, e têm condições de jogar, pode não ser totalmente verdade. Da equipe que estreou com vitória pela Libertadores na Colômbia, sobre o Junior de Barranquila, por 3 a 0, na semana passada, apenas Bruno Henrique começou jogando. Gustavo Scarpa, um dos entraram entre os titulares, não conseguiu criar. Na primeira metade da etapa inicial, não só o São Caetano abriu logo o placar, aos 7 minutos, como ainda teve condições de ampliar. O gol dos visitantes saiu de um chute cruzado do meia Chiquinho, que no ano passado estava no futebol japonês. Livre, no lado direito da área de Fernando Prass, ele recebeu um cruzamento vindo da esquerda e disparou. No segundo tempo, com as entradas de Willian, Moisés e Papagaio, o Palmeiras chegou mais ao ataque do São Caetano. Mesmo criando algumas oportunidades de gol, o empate não ocorreu. Com a vitória, a equipe dirigida pelo técnico Pintado assumiu a segunda colocação do Grupo B com 13 pontos, liderado pelo São Paulo, que tem 14. Faltam duas rodadas para acabar a fase de classificação. Na quinta-feira (8), o Palmeiras enfrenta o São Paulo no Allianz Parque. O São Caetano recebe o Botafogo, no ABC. PALMEIRAS Fernando Prass; Fabiano, Luan, Juninho, Michel Bastos; Thiago Santos, Bruno Henrique (Moisés), Tchê Tchê (Willian), Gustavo Scarpa, Guerra (Papagaio); Keno. T.: Roger Machado SÃO CAETANO Helton Leite (Paes); Alex, Sandoval, Max, Bruno Recife; Vinícius Kiss, Ferreira, Diego Rosa, Chiquinho, Niltinho (Carlão); Ermínio (Esley). T.: Pintado Estádio: Allianz Parque, em São Paulo Juiz: Vinicius Furlan Público: 22.597 Renda: R$ 1.176.356,00 Cartões amarelos: Moisés e Gustavo Scarpa (Palmeiras); Esley e Paes (São Caetano) Gol: Chiquinho, aos 7 minutos do 1º tempo