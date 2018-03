Neto de Fittipaldi acerta participação em etapas do Mundial de Endurance

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um das revelações do automobilismo brasileiro, Pietro Fittipaldi, de 21 anos, receberá mais uma oportunidade em 2018 para mostrar serviço em categorias do primeiro escalão dos esportes a motor. Confirmado neste ano em etapas da Fórmula Indy, o piloto brasileiro assinou contrato com a equipe DragonSpeed para disputar duas corridas do Mundial de Endurance (WEC). Atual campeão da World Series, Pietro é neto de Emerson Fittipaldi, primeiro brasileiro a se sagrar campeão mundial de Fórmula 1 -ele levantou o título em 1972 e 1974. Pietro correrá nas 6 Horas de Spa-Francorchamps (5 de maio, na Bélgica) e 6 Horas de Fuji (21 de outubro, no Japão). Na prova em que estreará no WEC, ele terá como um de seus adversários na pista o espanhol Fernando Alonso, piloto da McLaren e bicampeão da F1. “Fico muito feliz e animado por essa oportunidade. É uma equipe que já venceu campeonatos e que tem experiência no endurance”, comemorou Fittipaldi. Para a F-Indy, categoria na qual o seu avô foi campeão, em 1989, o piloto brasileiro defenderá a equipe Dale Coyne em sete etapas, entre elas as 500 Milhas de Indianápolis, em 27 de maio.