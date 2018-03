Doria reafirma que não trocará luzes do Pacaembu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presente no Pacaembu durante o empate em 1 a 1 entre Santos e Corinthians no último domingo (4), o prefeito de São Paulo João Doria afirmou que não irá trocar as luzes do estádio, que sofreu o quinto apagão no oitavo jogo que recebeu do Campeonato Paulista em 2018. Por meio de um vídeo postado em suas redes sociais nesta segunda-feira (5), o prefeito voltou a defender a ideia da privatização do Pacaembu. "O estádio tem 78 anos e precisa ser atualizado para evitar apagões que infelizmente acontecem nesta região da cidade, não é um problema da prefeitura. Nós temos que ter um entendimento que resolva tecnicamente o problema do Pacaembu. Mas a solução definitiva é a sua concessão, é investimento privado. No próximo dia 24 de abril, vamos publicar o edital para a concessão do Pacaembu", relembrou. Doria, que deixou o estádio pouco depois da queda de energia, ressaltou que as luzes do local estão defasadas, mas recusou usar verba pública para colocar novas lâmpadas no estádio. "Eu vi o apagão, não é razoável você imaginar que as luzes precisam de aquecimento na era do LED, isso é coisa do passado. Eu não vou trocar dinheiro de remédio, de UBS, de educação e creche para investir no Pacaembu. É o setor privado que deve e pode fazer isso e vai fazer", afirmou. Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria de Esportes e Lazer da cidade afastou José Eduardo Gomes, diretor do estádio, e solicitou à Eletropaulo, empresa de distribuição de energia elétrica responsável pelos cuidados com a rede, atitudes que evitem a repetição de oscilações de energia. Neste domingo, os refletores do Pacaembu ficaram cerca de 45 minutos apagados durante a partida entre Santos e Corinthians, que terminou empatada em 1 a 1 pela décima rodada do Campeonato Paulista. Além deste jogo, também houve problemas com paralisações de 15 minutos no jogo entre Palmeiras e Portuguesa, pela Copa São Paulo de Juniores, e 30 minutos em partida do Paulistão disputada entre São Caetano e Corinthians. Ainda houve problemas de menor intensidade nas partidas entre Corinthians e Ferroviária (antes e depois do jogo) e Corinthians e São Paulo (a rede voltou a funcionar rapidamente).