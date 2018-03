Giba proíbe UOL de participar de entrevista coletiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de vôlei Giba, campeão olímpico em 2004, proibiu que o UOL participasse de uma entrevista coletiva marcada para esta terça-feira (6), em Curitiba. A assessoria do jogador confirmou o veto, que teria partido do próprio Giba, mas não explicou o motivo. Durante a entrevista, o ex-jogador vai comentar o processo de separação entre ele e a também ex-jogadora Cristina Pirv, que nasceu na Romênia, mas vive no Brasil. No dia 16 de fevereiro, o UOL noticiou que havia um pedido de prisão contra o ex-jogador por ele não estar pagando pensão dos seus dois filhos. A defesa do ex-jogador conseguiu uma liminar para que a prisão não ocorresse. A decisão, porém, foi cassada pelos advogados de Cristina. Um novo pedido prisão foi feito, mas, na quinta (1º), Giba quitou a dívida de R$ 80 mil que tinha com os filhos. Segundo Cristina, o impasse que ela vive com o ex-marido dura cinco anos.