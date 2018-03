Programação de quarta-feira

GLOBO 12h47 Globo Esporte 21h45 Futebol GAZETA 18h03 Gazeta Esportiva BAND 11h00 Jogo Aberto 13h00 Os Donos da Bola 01h15 Que Fim Levou? 01h22 O Melhor da Liga ESPN BRASIL 06h00 Sportscenter: 3ª Edição 07h00 Sportscenter: 3ª Edição 08h00 Sportscenter: 3ª Edição 09h00 NHL: Winnipeg Jets x New York Rangers 11h15 Ciclismo: Paris - Nice - Vivo 12h45 F1: The Inside Line 13h15 Sportscenter: 1ª Edição 14h15 Caros Amigos 15h15 Brighton x Arsenal 17h00 Credencial ESPN: Leonardo Bertozzi 17h30 Americas Rugby Championship 2018 19h30 FIFA Filmes: Espanha 1982 - G'ole, Com Sean Connery 21h30 NBA: Abre o Jogo - Vivo 22h00 NBA: Toronto Raptors x Detroit Pistons - Vivo SPORTV 06h30 VT - Troyes x PSG 07h30 VT - Atlético MG x Cruzeiro 08h30 Baú do Esporte 09h00 Planeta SporTV - Vivo 09h45 Redação SporTV - Vivo 12h00 É Gol! - Vivo 13h00 Seleção SporTV - Vivo 16h00 Giro da Rodada - Vivo 17h00 Tá na Área - Vivo 18h45 Pré Jogo - Vivo 19h30 Cruzeiro RS x Internacional - Vivo 21h30 Futebol Campeão - Vivo 23h45 Troca de Passes - Vivo FOX SPORTS 07h00 Central Fox 07h30 Aqui Com Benja 08h30 VT - Defensor (URU) x Grêmio 08h45 VT - Racing (ARG) x Cruzeiro 09h00 Bom Dia Fox - Vivo 12h00 Central Fox - Vivo 12h45 Fox Sports Rádio - Vivo 15h30 Boa Tarde Fox - Vivo 17h00 PSG x Olympique de Marselha - Vivo 19h05 Pré Jogo - Vivo 19h25 São Paulo x CRB - Vivo 21h30 Pré Jogo - Vivo 21h40 Millonarios x Corinthians - Vivo 23h45 Central Fox - Vivo ESPORTE INTERATIVO 06h00 Jogando em Casa 08h00 Polêmicas Vazias 08h15 Crystal Palace x Manchester United 11h15 Liga Espanhola de Futsal: Plástico Romero Cartagena x Barcelona 12h45 Barcelona x Atlético de Madrid 14h30 Noite dos Craques 16h00 EI Games 17h00 De Placa 19h00 Crystal Palace x Manchester United 22h00 De Olho na Europa League 22h30 Mundo da Bola 23h00 Copa EI Games