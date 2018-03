Atlético-MG avalia acordo por produtividade com argentino Conca

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG adota uma postura cautelosa ao tentar a contratação do meia-atacante Darío Conca. O argentino é um nome que agrada, mas diretoria e departamento médico têm receio de seu estado físico e, por isso, só aceitam um acordo baseado em produtividade. O estafe do meia-atacante diz que ele reúne condições de atuar. O problema é que, devido a uma cirurgia para correção do ligamento cruzado do joelho esquerdo, ele só atuou por 27 minutos em 2017. O baixo número de jogos é visto de forma negativa na Cidade do Galo. A lesão que o afastou dos gramados no Shanghai SIPG, da China, e no Flamengo é crucial para que os mineiros optem por uma oferta alicerçada em sua produtividade em campo. Alexandre Gallo, diretor de futebol do clube mineiro, entrou em contato com os representantes do jogador a fim de buscar informações sobre a sua condição física e também a respeito da possível volta ao Brasil, país onde defendeu Vasco, Fluminense e, por fim, o Flamengo. As referências foram positivas, mas a diretoria quer ao menos uma análise física de seu próprio departamento médico para avançar nas negociações. A ideia é que o setor chefiado por Rodrigo Lasmar observe a situação do atleta antes de um desfecho do negócio. O atleta de 34 anos rescindiu o seu contrato com o Shanghai SIPG na última quinta-feira (1º) e está disposto a voltar ao futebol brasileiro. Um acordo com o Atlético é visto com bons olhos pelo estafe do jogador. A proposta que o Atlético prepara é baseada em rendimento e terá duração de uma temporada. Caso Darío Conca convença em campo, o compromisso será ampliado por mais um ano, até o fim de 2019.